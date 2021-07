Nemocnicím často chybí personál. Hejtmanství připravilo motivační příspěvky a program podpory vzdělávání mladých.

Lékařů na Vysočině je nedostatek, nemocnice i kraj se je snaží lákat různými příspěvky. | Foto: Shutterstock

Všichni lékaři, kteří absolvovali a podají si žádost, jsou automaticky přijati. Stejné to je i se zájemci o nelékařské pozice. Taková je nyní situace v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Shání tam jak lékaře onkology, tak třeba i oční specialisty, nebo lidi, kteří by pracovali na léčebně dlouhodobě nemocných. A obdobné je to i jinde v kraji. Hejtmanství proto zavedlo motivační příspěvky, určené především pro čerstvě vystudované, ale také i pro nerozhodnuté lékaře.