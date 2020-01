Dobrovolná hasička Pavlína Havlenová z Vladislavi se věnuje závodům FCC, kde soutěží ve stejných podmínkách jako muži. A daří se jí, patří mezi celosvětovou špičku a pravidelně obsazuje první místa. Dokladem může být i to, že se Pavlína jako první Češka v loňském roce zařadila do Lion´s Den klubu, což je prestižní světové ocenění elitních závodníků Firefighter Combat Challenge.

Oproti tomu Kateřina je mezi závodníky relativní nováček. „Bude to moje teprve třetí soutěžní sezóna. V loňském roce se mi podařilo zúčastnit se okolo 20 závodů TFA. Letos by to mělo být podobné, jen bych chtěla změřit síly i v zahraničních závodech FCC. Určitě chci závodit i v závodě z Českého poháru TFA konaného v Ostravě, který je považován za nejtěžší TFA závod u nás v ČR,“ řekla Kateřina.

Akademická mistryně

Ačkoliv závodí teprve chvíli, už teď sbírá úspěchy. „Nejcennějším titulem je pro mě titul akademické mistryně pro rok 2018 a jeho následné obhájení v roce 2019, dále soutěž TFA Salašská rozhledna, kde jsem zvítězila v roce 2018 i 2019. Oba dva závody jsou pro mě nějakým způsobem významné, ať už náročností, místem konání či konkurencí,“ komentovala Kateřina.

Kromě TFA Katka přičichla i k soutěžím FCC. „FCC jsem si vyzkoušela už loni v Jihlavě, kde se mi podařilo v mezinárodní konkurenci „urvat“ 5. místo, což na první závod, respektive první zkušenost s tímto závodem považuji za veliký úspěch. Následně jsem se pak FCC zúčastnila i v polském městě Racibórz, odkud jsem si dovezla 2. místo z individuálu a 1. místo v kategorii tandemu žen,“ sdělila Katka.

Tvrdá práce

Bez tvrdé přípravy by to ale nešlo. „Příprava je velmi náročná, jsou to hodiny v posilovně, hodiny běhu, hodiny na TFA trati, nějaké posilování v rámci kruhových tréninků a v neposlední řadě i výběhy schodů, ať už s kompletní zátěží nebo „jen“ nalehko. Samozřejmě by to taky nešlo bez lidí, co mám kolem sebe včele s trenérem Jardem Machoněm. Při samotném závodu je pro mě pak nejtěžší vnitřní boj s hlavou, která říká, že už nemůžu i když vím, že fyzicky na to ještě mám,“ prozradila Kateřina.

Během závodu v FCC a TFA jste oblečený v zásahovém oděvu, máte na zádech a obličeji dýchací přístroj. Celkově výzbroj váží přes 20 kilo. Na dráze pak překonávají překážky, pomocí čtyřkilové palice pohybují se sedmdesátikilovým závažím, vystupují do patrových budov a přenáší 80 kilovou figurínu.

Ivana Říhová