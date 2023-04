Třebíčská ulice Vítězslava Nezvala u autobusového nádraží dostává nový povrch. Řidiči se uzavření ulice zatím bát nemusí, dělníci nyní pracují za provozu. To se změní příští týden.

Třebíčská ulice Vítězslava Nezvala dostává nový povrch. | Video: Deník/Milan Krčmář

„Práce na odfrézování staré vrstvy asfaltu a úpravě kanálů na dešťovou vodu a obrubníků budou probíhat za provozu, pouze s dopravním omezením. Potrvají do pátku 21. dubna,“ potvrdila mluvčí města Irini Martakidisová.

Stavbaři ulici uzavřou až na víkend od 21. do 23. dubna. „Tehdy bude ve dvou etapách probíhat pokládka finální vrstvy asfaltu tak, aby autobusy mohly zajíždět na autobusové nádraží buď z Komenského náměstí, nebo ze Sucheniovy ulice,“ vysvětlila mluvčí.

Znamená to tedy, že úsek vedoucí od Komenského náměstí bude uzavřen 21. a 22. dubna a objízdná trasa povede přes borovinský kopec do ulice Nad Lesem a přes Polanku zpět na ulici Vítězslava Nezvala. V době od 22. do 23. dubna se naopak uzavře úsek vedoucí od Zonky k průtahu na Sucheniově ulici. Objízdná trasa tak povede ze Sucheniovy ulice na Komenského náměstí a odtud na ulici Vítězslava Nezvala.

Ulice Vítězslava Nezvala je poměrně frekventovaná. V předchozích dvou létech tam navíc byly provizorní zastávky městských autobusů, čímž její povrch utrpěl o to více.