„Pracovníky a dobrovolníky poznáte podle zelených zástěr s logem Sbírky. Kdo se rozhodne do Sbírky přispět, vloží vybrané zboží do svého nákupního košíku a zaplatí je u pokladny. Za pokladnou pak nákup, který chce věnovat, přeloží do vozíků označených jako Sbírka potravin,“ popsala Marie Paločková z třebíčské charity, která Sbírku potravin pořádá.