Trojúhelníková plocha dlouhá asi sto metrů a široká v nejširším místě zhruba šedesát. Právě na ní dříve bývalo parkoviště, kde návštěvníci a pacienti třebíčské nemocnice mohli nechat svá auta. Tato možnost ale definitivně skončila v ranních hodinách 27. prosince. Rychle zde vyrostl drátěný plot, který plochu zcela obehnal. „Teď jsou svátky, tak to až takový problém není. Ale až bude zase běžný provoz, ta místa zde budou opravdu chybět. Odhaduji, že na té ploše mohlo zaparkovat tak padesát šedesát aut, možná i více. A to už je potom samozřejmě znát,“ zamyslel se Lubomír Němec, který do Nemocnice Třebíč jezdí na pravidelné kontroly každý měsíc.

Několik parkovacích míst lze nalézt před budovou M, ta jsou ale krátkodobá. Déle se dá zaparkovat v zadní části nemocnice. „Jenže se podívejte, jak je to tu nacpané už teď. Prakticky tu není volné místo – a to dnes máme těsně po svátcích, kdy do nemocnice jede jen ten, kdo opravdu musí,“ poukázala na omezené možnosti parkování Jana Svobodová. „Podle mě to lidé teď budou dělat tak, že sem pacienty budou vozit příbuzní. Auto může do nemocnice na čtvrt hodiny vjet zdarma. Takže lidé zde své příbuzné vyloží a hned zase odjedou, aby zaparkovali někde mimo areál a pak se pro ně vrátili. Asi to ale bude znamenat zvýšený provoz v areálu, jak se tu auta budou stále točit dokola,“ podotkla Svobodová.

Na nejbližším parkovišti vně nemocnice, které se nachází přes Bráfovu třídu, se podle Lubomíra Němce příliš parkovat nedá. „Ve všední den tam určitě nezaparkujete, to byste musel mít z pekla štěstí. Hned ráno tam auta nechávají lidi, kteří asi pracují v okolí, takže se to tam naprosto ucpe. Člověk, který jede do nemocnice na dopolední kontrolu, má pak smůlu,“ vysvětlil Němec. „A parkovat někde dál je pro pacienta, který přijíždí autem sám, dost krkolomné. Těžko bude někam chodit. Leda musí zaparkovat a pak jet k nemocnici městskou dopravou, což pro nemocné taky není žádná výhra. Tudíž bude asi opravdu nejlepší domluvit si někoho známého, kdo vás do nemocnice odveze a pak vás zase vyzvedne,“ prohlásil Němec.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Jediné místo, kde lze s jistotou a zdarma zaparkovat, je vzdálené asi půl kilometru. „Doporučujeme, aby návštěvníci nemocnice v maximální možné míře využili parkování v okolí nemocnice. Parkování je možné na záchytném parkovišti, které se nachází v blízkosti nemocnice pod společností 2JCP, tedy bývalou První brněnskou strojírnou,“ sdělila mluvčí nemocnice Jitka Mácová.

Toto záchytné parkoviště se nachází za Hrotovickou ulicí a nemocnice zde už značkami i vyhradila místa určené právě návštěvníkům či pacientům. Asi sto dvacet metrů od vjezdu na parkoviště je zastávka městské autobusové dopravy. Zastavují tam linky číslo 4, 10, 13 a 14. Ty jezdí směrem k nemocnici, která je následující zastávkou. „Využít se to asi dát, jen to člověk musí mít dobře naplánované. Ty autobusy nejezdí zrovna nejčastěji,“ prohodil Němec.

Omezení parkování v nemocnici bude trvat po celou dobu výstavby parkovacího domu. Ten by měl být hotový v první polovině roku 2025. Nabídne přes dvě stě parkovacích míst a bude stát asi 180 milionů korun. Postaví jej zřizovatel nemocnice, jímž je Kraj Vysočina.