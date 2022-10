Uzavření přitom potrvá do konce listopadu. „Taxík měl dojet za deset minut. Jenže to mi říkali před čtvrt hodinou. A když tady kolonu vidím, tak se ani netěším na cestu domů, až v ní budu trčet. Kdybych jel autobusem, vyjde to nastejno. A pěšky jít nemůžu, neslouží mi už dobře nohy,“ okomentoval kolonu důchodce Vladimír Burian. Ten čeká poblíž centrální školní jídelně v Sirotčí ulici. A právě do jídelny povede teplovod ze základní umělecké školy v Soukopově ulici.