Třebíč – Charitní K-centrum Noe se připojuje k Evropskému týdnu testování na HIV a žloutenky. Testování je určeno veřejnosti, je bezplatné a anonymní.

Bezplatné anonymní testování na HIV. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Zájemci o testování mohou přicházet od pondělí 25. listopadu do středy 27. listopadu 2019 do K-centra Noe v Třebíči, Hybešova 10, vždy od 12.00 do 17.00 hodin.