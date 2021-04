Celkem plánuje radnice vybudovat na území města přes 500 nových parkovacích míst. Do konce května začne fungovat rozšířené parkoviště na Račerovické ulici. „ Současné parkovací plochy vzhledem k velkému počtu bytových domů nedostačují. Pro nově vzniklých třináct parkovacích stání bude využit volný prostor mezi jednotlivými parkovišti,“ sdělila mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Dalších padesát míst pak nabídne i autobusové nádraží. Vzniknou přeměnou nevyužívaných nástupišť. „Jejich výhodou je poloha blízko centra města,“ doplnila Martakidisová. V druhé půlce roku pak začne stavba záchytného parkoviště, které vznikne na Hrotovické ulici vedle PBS. Jeho kapacita bude 160 stání a bude zde i cviční plocha pro autoškoly.

Do budoucna by další parkovací místa měly vzniknout v Brněnské ulici a 216 míst nabídne parkovací dům u nemocnice, který se začne stavět příští rok. Od 6. dubna je k dispozici i parkoviště u Laguny. „Tyto místa využijí zejména lidé z ulice Na Svahu. S provozovateli areálu se radnice dohodla, že parkoviště budou moci lidé využívat v odpoledních i nočních hodinách i v letní sezóně, v režimu pondělí – pátek od devatenácti do čtrnácti hodin a o víkendu pak od devatenácti do deseti hodin,“ vysvětlila Martakidisová.