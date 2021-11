Rozlehlá nevyužívaná plocha v Třebíči pod První brněnskou strojírnou se na jaře příštího roku změní v záchytné parkoviště pro sto sedmdesát automobilů.

Parkoviště vznikne na dlouhé ploše v blízkosti železniční trati. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Město by to mělo stát kolem šestnácti milionů korun bez DPH. „Slibujeme si od toho, že lidé dojíždějící autem do práce tam budou mít možnost svůj vůz odstavit, jít na autobus a do centra města jet s ním,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.