Vyrůst má u hlavního vjezdu do areálu Nemocnice Třebíč do konce roku 2024. „Čtyřpatrový parkovací dům pro 218 aut, v přízemí s komerčními prostory by se mohl začít stavět už v polovině příštího roku. Odhadované náklady stavby jsou cca 165 milionů korun. Budova vytvoří protihlukovou bariéru k frekventované silnici podél jižního okraje areálu nemocnice,“ informoval vysočinský radní pro oblast majetku Karel Janoušek.