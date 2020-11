Spolek zatím provozuje ve městě kroužek v prostorách Zahrady u řeky. „Pozemek musíme v srpnu příštího roku opustit. Budou zde probíhat stavební práce na dešťové kanalizaci. Pro činnost nám město nabídlo právě zahradu u centra, nicméně chybí na ní přívod vody a elektřiny. Proto Lesní mateřská škola, protože energie nejsou nutné. Můžeme mít suchou kadibudku, vodu dovážet v barelech,“ nastínila projektová manažerka Chaloupek Iveta Machátová.

Ve školce budou vyučovat kvalifikovaní pedagogové. „Dlouhodobě připravujeme semináře pro učitelky MŠ, jak učit venku, jak být s dětmi smysluplně v přírodě. Lesní školka tak zahrnuje přístup k předškolnímu vzdělávání, které dlouhodobě podporujeme. Projekt navíc zapadá do celé naší činnosti v duchu chaloupeckého „Učíme řeči přírody,“ uvedl programový ředitel Chaloupek Martin Kříž.

Aby mohli školku otevřít, čeká je ještě byrokratický boj. „ Pro děti budeme zajišťovat stravu, ale vyhlášku jak má vypadat výdejna stravy pro lesní mateřskou školu, vydá ministerstvo školství do konce tohoto roku s platností od ledna 2021.Ppodle vyhlášky musíme získat kladné stanovisko hygienické stanice. Zatím proto nevíme, co vlastně budeme muset splnit,“ objasnila Machátová.

Pokud vše půjde hladce, premiérový školní rok by mohl začít v září 2021. „Zápis do lesní školky proběhne jako u ostatních školek, na začátku května. Na přelomu dubna a května plánujeme dny otevřené branky, aby rodiče a děti se mohli na zahradu podívat. Kapacitu nám stanoví Krajský úřad při zápisu do školského rejstříku, očekáváme deset až dvacet čtyři dětí ve věku od tří do šesti let,“ plánoval Kříž.

Lesní školka nabídne alternativu ke klasickému předškolnímu vzdělávání. „Podle její filozofie děti patří ven. Prokazují to i mnohé studie, které poukazují na zdravotní, psychologické i vzdělávací důvody. Celou evoluci jsme součástí přírody a učíme se v ní a z ní. Pro děti je to to nesmírně kreativní a inspirativní prostředí,“ vysvětlila Machátová.

Předškolní aktivity se neomezí pouze na zahradu. „Činnost propojíme s přírodou Libušina a Terovského údolí. Na zahradě se nabízí spolupráce s místním včelařem, samozřejmostí bude drobné pěstování zeleniny, ovoce. Až se provoz zaběhne a domluvíme se s rodiči, můžeme pokračovat chovem několika slepic, morčete nebo králíka,“ vyjmenoval Kříž.

Zájem o netradiční formu školky mají i rodiče. „Lesní školka je zajímavá alternativa, naše dcerka je venku ráda a takové "vyučování" by se jí určitě líbilo. Myslím si, že děti si při tomto typu výuky vypěstují lepší vztah k přírodě a pobyt venku jim prospívá,“ uvedl rodič Petr Dvořák.

Podobné projekty fungují i na dalších místech Vysočiny. O pobyt v lese mnohdy nepřichází ani starší děti. „Vymýšleli jsme něco, co na školách není úplně běžné, a napadla nás lesní pedagogika. Pro žáky mateřských škol a prvního stupně pravidelně připravujeme pracovní listy a dopoledne s lesním pedagogem. Ten je provádí lesem, říká jim, co se tam děje a nechybí ani ukázka zpracování dřeva,“ prozradila Tereza Chalupová z místní akční skupiny Královská stezka, která působí na Havlíčkobrodsku.