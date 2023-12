O další možnost parkování přišli lidé v Třebíči. Nelze už využít parkoviště za bývalou Delvitou. V průjezdu je pruhovaná páska a vjezd je hlídaný. „Bude se tu stavět,“ sdělil muž ve žluté pracovní bundě.

V Třebíči už nelze parkovat za Delvitou, auta se musejí otáčet v průjezdu. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Situace je o to komplikovanější, že před vjezdem do průjezdu není žádné upozornění.

Bývalá třebíčská Delvita znovu ožije. V obchodním domě otevřou supermarket

Řidiči tedy jeho uzavření zjistí až po odbočení z ulice Smila Osovského. Auta pak otáčejí na velice úzkém prostoru.

„Je to opravdu nepříjemné. Jak to otáčení, tak i fakt, že poslední možnost bezplatného parkování v centru zmizela. Na druhou stranu, pokud se konečně ta budova dá do pořádku, taky to taky k něčemu bude. Opravdu je na ni špatný pohled, je celá zchátralá a centru Třebíče dělá ostudu,“ podotkl Jan Nováček, který zde chtěl také zaparkovat.

Za budovou bývalo původně asi sto třicet parkovacích míst, pak se jejich počet snížil. V objektu nejdřív působil supermarket Delvita, podle kterého Třebíčané budovu stále nazývají. V patře pak našlo umístění několik menších obchodů. Po odprodeji sítě Delvit společnosti Billa zde sídlil supermarket téhož jména. Ten by měl být v budově i po rekonstrukci.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář