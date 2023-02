Bezplatné parkoviště u První brněnské strojírny na Hrotovické ulici pro ni nepřipadá v úvahu. „Je příliš daleko. Navíc dceři pomáhám rozvážet děti do školy, takže by se to protáhlo ještě víc. Omezilo by to celou rodinu. Auto nemohu nechat ani u Soukenické ulice, kde pracuji. Parkovacích karet je méně, jsou dražší a bez nich to tam pokutuje policie,“ posteskla si Vrbíková.

Uzavření parkoviště pro více než sto aut bude podle vedoucího odboru dopravy Aleše Kratiny komplikací pro celou přepravu v Třebíči. „Vždycky, když se někde parkoviště uzavře, jde o komplikaci. Na druhou stranu si myslím, že v Třebíči zafungovala regulace přes ceny za parkování. Naše veřejná parkoviště v centru jsou poloprázdná. Akutní problém s nedostatkem míst by tedy vzniknout neměl,“ ujistil vedoucí dopravy.

VIDEO: Rozkopané okolí Komenského náměstí v Třebíči, dělají závory k parkovišti

Kratina zároveň dodal, že smlouvu město ukončilo na konci ledna. „Parkoviště patří soukromému subjektu. Ten nám oznámil, že bude objekt rekonstruovat. Proto jsme s ním smlouvu ukončili. Už s tím v tuto chvíli nemáme žádnou souvislost,“ dodal.

Nové místo k parkování bude muset najít také Milada Žižková. „Ta tehdejší Delvita byla poslední normální místo, kde jsem mohla auto nechat. Ani cena nebyla nijak hrozná. Jinak je dopravní situace v Třebíči špatná. A to jsem ještě ve vyjádření mírná. Až si příště půjdu něco vyřešit na úřad, budu muset parkovat jinde,“ uvedla obyvatelka Třebíče.

Na parkování se snaží ušetřit také Ludvík Doležal z Ptáčova. Do centra Třebíče jezdívá přibližně jednou do měsíce. „Nejsem zvyklý nechávat auto na jednom konkrétním parkovišti. Auto nechávám i u nemocnice, vlakového nádraží nebo nedaleko úřadu práce. Většinou mi stačí hodinka času, abych si vše obstaral. Věřím, že mě to neomezí. Ale vždycky je škoda, když je o parkoviště méně,“ zhodnotil Doležal.