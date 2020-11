Letošní první sněhovou nadílku přivítali otužilci z Klubu ledních medvědů Třebíč tradičním koupáním. V sobotu 21. listopadu si tak společně, s dodržením všech současných nařízení včetně rozestupů, zaplavali ve vodní nádrži Markovka.

Otužilci z Klubu ledních medvědů Třebíč si šli v sobotu 21. listopadu zaplavat. | Foto: Zdeněk Mikoláš

Vzhledem k tomu, že polovina z nich patří věkem do ohrožené skupiny, by to podle předsedy Klubu ledních medvědů Zdeňka Mikoláše mohla být inspirace i pro mladší ročníky, a to nejen kvůli svému zdraví, ale i co se týká posílení obranyschopnosti naší země. „Byl jsem v současné novodobé armádě a dovedu si živě představit, co by to s ní udělalo, kdyby měla překonat vodní tok vlastními silami o šířce sto metrů v zimních podmínkách. Takže smekám před těmito plavci, kteří svým životním stylem, do kterého patří i otužování, bojují s koronavirem po svém,“ řekl Zdeněk Mikolášek s tím, že zdraví není dar od Boha, ale velkou měrou výsledkem životního stylu.