V Třebíči se opět dražily pozemky. Cena se vyšplhala na čtyři tisíce za metr

/VIZUALIZACE, FOTO/ Když radnice dala na jaře do aukce dvaačtyřicet pozemků za poliklinikou v jižní části města, ceny vystřelily do astronomických výšek. I to byl možná důvod, proč čtyři kupci posléze parcely i přes sankce vrátili. Nyní šly znovu do dražby. A opět o ně byl značný zájem – a ceny se vyšplhaly ještě výše.

Vizualizace lokality Za Poliklinikou. | Foto: Se souhlasem Města Třebíč

Dražitelé, kteří si předtím koupi rozmysleli, museli zaplatit stotisícovou sankci. „Jejich čtyři pozemky pak šly do nové elektronické aukce. O ně se přihlásilo celkem deset uchazečů,“ popsal Pacal zatím poslední události. Výměra nyní dražených pozemků se pohybovala od necelých sedmi set až po téměř devět set metrů čtverečních. Za dva nejmenší pozemky lidé tentokrát zaplatili bezmála tři miliony korun, za největší více než tři a půl milionu. Znamená to tedy, že jeden metr je vyšel na zhruba čtyři tisíce korun. Předtím to bylo o přibližně tisícovku méně. Náměšťská sokolovna se mění k nepoznání. Vyjde to na padesát milionů. Podívejte Přečíst článek › Na rozlehlé pláni zatím naprostá většina pozemků leží ladem. Ti, kteří se již pustili do příprav nových staveb, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Mezi ně patří i Drahomír Rybníček, který zrovna buduje základy svého nového domu. „My se těšili, a tak jsme se do toho pustili hned teď. Uvidíme samozřejmě, jak bude vypadat situace se stavebninami za rok, ale levnější už to podle mě nebude,“ uvedl Rybníček. Město za pozemky utržilo přes 140 milionů korun. Majitelé parcel by domy měli postavit nejpozději do června 2025.