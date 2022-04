V Třebíči narazili lidé na mrtvolku zvířete. Šlo o sraženou vydru

Ditě Pokorné se tato novinka zamlouvá. Ještě před několika měsíci by o ní i uvažovala. „Ale nedávno jsme postavili domek a pozemek kolem něj máme velký. Je ale otázka, zda lidi ty parcely opravdu koupí čistě pro zahrady. Stačí se podívat na zahrady ve směru na Slavice. Na řadě z nich vyrostly regulérní rodinné domy. Rozhodně to podle mě nebude tak, že si všichni koupí zahradu a budou tam pěstovat brambory. Mnozí ji zřejmě využijí nejen k zahradničení, ale i jako relativně levnou stavební parcelu. Při současných cenách potravin bych chápala, že se někdo bude chtít samozásobit. Ale na to by byl lepší pronájem zahrady, ne koupě za stovky tisíc korun,“ zamyslela se mladá maminka.

Výměra pozemků začíná na třech stech metrech čtverečních. Největší parcely mají přes pět set metrů. Ke všem povede síť nízkého napětí. Vyvolávací ceny se pohybují zhruba v rozmezí tři sta tisíc až čtyři sta tisíc korun. „Šest set padesát korun za metr je dobrá cena. V poslední době je v realitním trhu hodně velký rozptyl. V minulém roce jsme takové pozemky prodávali od čtyř set korun za metr až po dva tisíce. Teď to ale začíná trochu stagnovat. Nicméně si myslím, že v Třebíči o zahrady zájem bude. Není jich tam k dostání moc, lidé se po nich ptají,“ shrnula realitní makléřka Stanislava Fašinová z agentury Remax A-city.

Vyvolávací ceny zahradních pozemků v Třebíči



1x pozemek za 290 tisíc korun

1x pozemek za 294 tisíc korun

2x pozemek za 300 tisíc korun

1x pozemek za 310 tisíc korun

4x pozemek za 340 tisíc korun

4x pozemek za 344 tisíc korun

1x pozemek za 354 tisíc korun

6x pozemek za 364 tisíc korun

1x pozemek za 374 tisíc korun

3x pozemek za 394 tisíc korun

Podle údajů makléřky se ceny zahradních pozemků v Třebíči pohybují kolem dvojnásobku toho, co žádá radnice. Přímo v Třebíči její agentura nedávno prodala dvě obdobně rozlehlé zahrady za 1019 a 1376 korun za metr čtvereční.

Vedení města ví, že někteří lidé pozemky možná využijí i pro stavbu rodinného domku. Nemůže s tím ale nic dělat. „Doby, kdy na zahradě mohla stát chatička o rozměrech nanejvýš čtyři krát čtyři metry, jsou nenávratně pryč. Nyní je to tak, že má-li výměra zahrady do tisíce metrů čtverečních, což v tomto případě platí u všech pozemků, může tam stát objekt o rozloze sedmdesát metrů čtverečních,“ vysvětlil starosta.

Zahrádkářská kolonie Šárka stojí na takzvaných Terůvkách. Už nyní tam několik desítek pozemků stojí. Obytné domy ale dosud vznikly jen na několika málo z nich. Může to být i horší přístupovou cestou, která vede od polikliniky Vltavínská a je plná děr. „Cestu zřejmě srovnáme, ale určitě se tam nebude dělat asfaltka,“ ujistil starosta Pacal.

Například v Jihlavě či Velkém Meziříčí prodej zahradních pozemků nenabízejí. „V současné době se v Jihlavě nepřipravuje zřízení nových parcel pro zahrádkářské účely. Zájemců není mnoho a předpokládáme, že se většině z nich podaří koupit nebo pronajmout zahrádku v rámci stávajících kolonií a pozemků k tomu určených,“ uvedl jihlavský mluvčí Radovan Daněk.

Podobná situace panuje i ve Velké Meziříčí. „Město aktuálně nové parcely pro zahrádkáře nechystá. Zájem o nájem zahrad eviduje a v případě volných dispozic schvaluje změnu nájemce,“ sdělila mluvčí Velkého Meziříčí Lucie Málková.