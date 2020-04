Na místě je třeba zdůraznit, že všechno usnadnila blesková veřejná sbírka. Lidé z celé republiky za několik dní na chystaný projekt přispěli patnácti miliony korun. „Přístroje CoroVent plnohodnotně vykryjí případný nedostatek plicních ventilátorů v našich nemocnicích. Dosavadní výsledky testů ukazují, že se jedná o spolehlivé a bezpečné přístroje. Poskytují všechny potřebné funkce. Certifikace má potvrdit, že splňují upravené předpisy, které v souvislosti s výjimečnou situací vydala Evropská unie,“ říká Jiří Denner ze společnosti MICo group, který je dennodenně v přímém kontaktu s dodavateli součástek pro zmíněný výrobek. Jeden má vyjít odhadem na sto tisíc korun.

Zajistit potřebné díly pro medicínský přístroj se ukázalo jako největší výzva. „Pořád mám pocit, jako by nám některé firmy nevěřily, že to s výrobou myslíme opravdu vážně. Jako bychom snad byli parta kutilů, která se z nudy pokouší sestavit ventilace. Rád bych alespoň touto cestou dodavatelům a výrobcům sdělil, že to žádný vtip není a poptávané součástky jsou pro nás – a především pro pacienty – životně důležité,“ poznamenal Jiří Denner.

Byl by rád, kdyby se podařilo díly nakoupit. „Abychom mohli v brzké době sestavit co nejvíce CoroVentů. Opravdu budou potřeba. Zároveň bych rád poděkoval všem, co nám věří a podporují nás,“ vzkázal Denner.

Pojedou na směny

Prototypy CoroVentu doteď technici sestavovali v dceřiné společnosti MICo Group v Prosetíně. Sériová výroba však bude probíhat výhradně v nových výrobních prostorách společnosti Dawell v Třebíči. I ta spadá pod MICo Group. „MICo nám vyčlenilo celé jedno patro ve své třebíčské administrativní centrále. Řešíme organizaci práce tak, abychom mohli vyrábět v nepřetržitém provozu,“ uvedl mimo jiné ředitel firmy Dawell Michal Kuneš.

Velká pomoc od Covid 19CZ

V celém řetězci všech, kteří se na rychlém vzniku přístroje podílejí, nelze vynechat skupinu, která si říká Covid 19CZ. Sdružují se v ní lidé z různých oborů, jako jsou IT technologie, vývojáři a další. Výrazně spolupracují. To oni vyhlásili veřejnou sbírku a díky nim Čechy projekt nového plicního ventilátoru zaujal natolik, že mezi sebou v rekordním čase vybrali zmíněné miliony korun.

„Zatím počítáme se směnným provozem a zhruba dvaceti lidmi na kompletaci. Máme ale i záložní plány, které nám umožní výrobu navýšit. Vše přizpůsobíme aktuální situaci a potřebám nemocnic,“ doplnil.

Správný nádech a výdech. Jinak je zle

Spolupráci s MICo a její dceřinkou Dawell si pochvaluje profesor Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. "Jsou přesní, mají zkušenosti s návrhem, výrobou a využíváním moderních technologií,“ říká. Třebíčská společnost podle zadání odborníků právě z této fakulty medicínský přístroj připravila a začne vyrábět.

Mimochodem - vyrobit plicní ventilátor, aby nepoškozoval zdraví pacienta, není vůbec jednoduché. „Při konstrukci jsme museli pečlivě vybalancovat několik věcí. Jde o zařízení, které dopraví vhodný dechový objem dobře definované směsi kyslíku se vzduchem do plic a zpátky způsobem, aby tento lidský orgán nepoškozoval,“ vysvětluje profesor Roubík.

Na jedné straně je nutné zajistit, aby se plíce úplně nevyfoukly, protože by zkolabovaly, což je nebezpečné. „A při úplném otevření se zase plicní tkáň snadno poškodí vysokým tlakem nebo vysokým objemem. Byť to vypadá jednoduše, opak je pravdou, pokud má zůstat zachováno bezpečí pacienta,“ říká tento odborník.

Obří palivové nádrže

Název strojírenské společnosti MICo Group, která vznikla jako servisní firma dukovanské jaderné elektrárny v roce 1993 a má výrobní haly v Třebíči a v Kramolíně, lidé zaznamenali poměrně nedávno. Zkonstruovala totiž obří zařízení pro jaderné elektrárny ve Velké Británii či v Rusku. Do Británie z Třebíčska putovaly jako nadměrný náklad palivové nádrže. Do Ruska pak zase vysokotlaké ohříváky. Jaderný průmysl vyžaduje jednotlivé díly v nejvyšší kvalitě, což MICo dokáže zákazníkům splnit. Dělají se tu výrobky i pro petrochemický či chemický průmysl. Prioritou zůstává energetika.