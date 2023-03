/VIDEO/ Vojáci v současných i historických uniformách, anglických battledressech, prvorepublikové četnictvo, skotský dudák, přelet bojového vrtulníku… To vše bylo v sobotu k vidění v Třebíči, kde nově přibyla pamětní deska výsadkáři z druhé světové války plukovníku in memoriam Janu Bartejsovi.

V Třebíči přibyla další pamětní deska válečnému hrdinovi. Patří Janu Bartejsovi. | Video: Deník/Milan Krčmář

„Odhalení pamětní desky je součástí projektu Muži plukovníka Moravce. Hlavním úkolem tohoto projektu je odhalovat československé vojáky-parašutisty pocházející z Třebíčska, které v letech 1941 až 1945 vyslala naše exilová vláda ve Velké Británie na území Československa okupovaného německou armádou. Jedním z nich byl právě Jan Bartejs,“ vysvětlil organizátor akce ze spolku Veterans Tomáš Sláma.

Vyznamenání Jana Bartejse



1944 – Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velké Británie



1945 – Čs. válečný kříž 1939 Československý válečný kříž 1939



1945 – Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem



1945 – Československá medaile za zásluhy I. stupně

Jan Bartejs byl velitelem skupiny Potash. Ta seskočila nad protektorát u Slušovic 5. května 1944, o den později ji však prozradil místní udavač.

Bartejsovi se spolu s četařem Josefem Machovským podařilo probojovat na Slovensko, odkud se Bartejs posléze vrátil do protektorátu a pokračoval v odbojové činnosti až do konce druhé světové války.

Později ho ale komunisté věznili, propustili ho v roce 1952. Směl pracovat jako kopáč, což se posléze projevilo na jeho zdraví.

Zemřel předčasně v jednapadesáti letech 11. března 1963, tedy přesně před šedesáti lety. Vzpomínková akce proto pokračovala i u jeho hrobu na Starém hřbitově.

Pamětní desku v Hálkově ulici odhalil Bartejsův příbuzný Pavel Severa. Podle starosty Pavla Pacala má Třebíč řadu osobností, které bojovaly za svobodu a demokracii.

„Je potřeba poděkovat spolku Veterans za jejich aktivity a samozřejmě je potřeba poděkovat i samotnému Janu Bartejsovi za jeho život a za to, že svobody a demokracie se nikdy nevzdal, byť se o tyto vlastnosti všichni okolo z něj snažili dostat,“ uvedl Pacal.

Plk. in memoriam Jan Bartejs (24. listopadu 1912, Třebíč – 11. března 1963, Třebíč)

Československý voják a velitel výsadku Potash.



Absolvent třebíčského gymnázia.



V roce 1938 povýšen na poručíka pěchoty.



V roce 1939 se zapojil do přestřelky s německými vojáky u Místku, následně odešel do Polska, odkud se dostal do Británie.



V Británii absolvoval výsadkářský kurz, 5. května 1944 seskočil s desantem Potash nad protektorát, o den později však byla jeho skupina rozprášena. Přesto se mu podařilo navázat spolupráci s odbojem.



V roce 1949 ho zatkla StB za údajné přípravy vojenské zrady. Trest si odpykával v Jáchymově, v roce 1952 ho ale odvolací soud zprostil obvinění. Pak směl pracovat jen jako kopáč.



Zemřel na následky podlomeného zdraví 11. března 1963. Rehabilitován byl v roce 1968 a posléze plně rehabilitován až v roce 1991. Posmrtně byl povýšen na plukovníka.