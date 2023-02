Nové umístění najde přibližně padesát stromků. „Kopání jde ztuha. Země je tvrdá a promrzlá, nedokážeme se dostat pořádně do hloubky. A to na to máme i vrták. Většinou přesazujeme na jaře, jenže tohle bylo narychlo, takže musíme i zimě,“ vysvětluje Zdeněk Růžička, zatímco s kolegy zasypává další stromek. Několik nových jehličnanů díky tomu lidé najdou u starého hřbitova.

Všechny stromky se však do sadů nevejdou. „Ty zbylé poputují do Libušina údolí. Uvidíme teprve, kolik z nich se uchytí. Bude to práce na několik dní. Vidím to tak do čtvrtka. A ideálně bychom potřebovali ještě větší vrták,“ dodává Růžička.