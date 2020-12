V třebíčském baseballovém areálu Na Hvězdě rozbalili pomyslnou mašli na vánočním dárku. Město zde nechalo vybudovat moderní venkovní kluziště, které ve středu v podvečer slavnostně otevřeli přestřihnutím pásky. Krátce po šestnácté hodině se na led vypravili první bruslaři.

Moderní venkovní kluziště Na Hvězdě v Třebíči. | Video: DENÍK/Ivana Říhová

Veřejně začne ledová plocha otevře v nejbližších nech, hned jakmile bude led kvalitně připraven. Bruslaři při vstupu zaplatí padesát korun, bruslit poté mohou hodinu a půl. „Otevřeno by pak mělo být denně od 9:00 do 21:30 hodin. Pevné bloky pro veřejnost jsou plánovány od 15:00 do 16:30 a od 17:00 do 18:30 hodin. V ostatní časy bude možné si plochu pronajmout i soukromě,“ informoval Robert Vávra z třebíčských Nuclears.