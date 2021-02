Konkrétně město plánuje opravit Jelínkovu ulici, Marie Majerové, Táborské a nový povrch dostane i druhá část ulice Jungmanova. Opravy by neměly dopravu omezit na dlouho. „Nejprve začnou práce na Jelínkově ulici, následovat bude kompletně celá ulice Marie Majerové. Jde o úsek od hotelu Atom až ke kruhovému objezdu na Táborské. Pokud jde o most, ten dostane také nový povrch, ale jeho rekonstrukce je záležitostí dalších let,“ popsal starosta města Pavel Pacal.

Práce by ale neměly příliš omezit dopravu. „Provedením by to mělo být podobné jako v loňském roce, kdy se dělala ulice Velkomeziříčská, Smila Osovského nebo Cyrilometodějská, to znamená za provozu. Povrchy by měly být během jednoho víkendu zfrézované a následující týden bude položený nový asfalt. Počítáme jen s minimální uzavírkou,“ nastínil Pacal.

U Táborské ulice bude rekonstrukce rozdělená do etap. „Konkrétně do dvou částí, nejprve po po odbočku na ulici Milady Horákové a poté nad odbočku. Tady ale opravy budou za úplné uzavírky, protože zde dělníci vybudují nový vodovod, kanalizace, chodníky nebo veřejné osvětlení,“ doplnil Pacal.

Opraví i bývalou objízdnou trasu

Vysprávky zamíří i na druhý konec města, v lokalitě Horka Domky opraví cestu, která vede směrem od polikliniky, přes zahrádkářskou kolonii až do Slavic. „Loni tudy vedla objížďka a už tehdy tam bylo dost výmolů. Takže já sem rád, že to město opraví,“ mínil Martin Cafourek z Třebíče.