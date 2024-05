Edita Bodascherová, Eleonora Bodascherová a Bedřich Karpeles. To jsou další tři jména na Kamenech zmizelých, neboli Stolpersteinech, které přibyly v neděli 19. května v třebíčských ulicích. Mosazné kostky tak připomínají další oběti holokaustu.

Stolpersteiny Edity a Eleonory Bodascherových jsou umístěny na Karlově náměstí před budovou České spořitelny, kámen doktora Kerpelese v Jungmannově ulici před domem číslo 15. Na obou místech pronesl modlitbu El male rachamim, Bůh plný slitování, kantor Židovské obce Brno Jakub Schwab.

Moderátor akce Michal Lukáč přítomné krátce seznámil s tragickými osudy všech tří zavražděných. Eleonora Bodascherová (narozena 1883 v Sedlčanech) byla matkou Edity Bodascherové (narozena 1916 v Třebíči). Obě byly odvlečeny do Terezína, kde nastoupily do transportu na východ Lublinu. Tam stopy po nich mizí. Po válce byly úředně prohlášeny za mrtvé ke 25. listopadu 1942. „Jestli se Edita záměrně nechala zapsat do transportu s matkou, už bohužel nezjistíme. Jisté však je, že z tohoto transportu nikdo nepřežil,“ uvedl Lukáč.

Bedřich Karpeles byl lékař, který se v Třebíči narodil v roce 1896. Doktor Karpeles se svou manželkou Annou i se dvěma dcerami, osmiletou Evou a šestiletou Hannou, byl také nejprve transportován do Terezína. Stalo se tak na konci roku 1942. „V Terezíně Karpelesovi zůstali téměř tři čtvrtě roku a šestého září 1943 je zařadili do transportu směr Osvětim. Po tomto datu o MUDr. Bedřichu Karpelesovi a jeho rodině není žádná informace. Proto po válce rozhodl Okresní soud v Třebíči s dodržením šestiměsíční lhůty, že 6. březen 1944 se považuje za den, který nikdo z nich nepřežil,“ doplnil smutnou skutečnost Lukáč.

Pietnímu aktu předcházel kulturní program v Zadní synagoze v podání klarinetového kvarteta Cantarina Clarinete a taneční vystoupení Chvění, které před synagogou předvedli členové skupiny Arabes z třebíčské základní umělecké školy.

