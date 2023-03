Počínaje prvním dubnem totiž v Třebíči začnou platit nové tarify, které jízdné v některých případech sice navýší, v některých ale velmi citelně ušetří peněženku. Nejvíce patrné je to v případě celoročního jízdného. Zatímco nyní za tuto předplacenku lidé zaplatí 2200 korun, od dubna to bude o tisícovku méně. Na druhou stranu podraží jednorázové jízdné. „Pro dospělé je to navýšení o tři koruny, pro děti od šesti do patnácti let či seniory do sedmdesáti let o dvě,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Podle něj chce radnice lidi přimět, aby městské autobusy používali co možná nejvíce. „Chceme je motivovat, aby si kupovali celoroční kupony. Když se těch 1200 korun, které bude celoroční jízdné stát od dubna, rozpočítá na jednotlivé měsíce, vychází neomezené využívání třebíčské městské autobusové dopravy na stokorunu měsíčně,“ doplnil starosta.

O dvě stě korun zlevní i žákovská jízdenka a také jízdenka pro důchodce do sedmdesáti let. Mezi ně patří i Josef Nováček. „Je mi osmašedesát, takže do sedmdesátky, kdy už budu jezdit úplně zadarmo, mi zbývají dva roky. Doteď jsem za roční průkaz platil osm stovek, nově to bude šest set. To víte, že mi ty dvě stovky udělají radost. Ale když už je radnice takto v ráži a pokud chce opravdu lidi nahnat do autobusů, možná by stálo za to pouvažovat, zda nedat autobusy úplně zadarmo,“ zamyslel se Nováček. Vitální senior vzápětí dodal, že tuto myšlenku uvedl s mírnou nadsázkou.

Nicméně doprava zdarma ve světě opravdu funguje. Asi nejznámějším případem je Lucembursko, kde je veřejná doprava bezplatná po celé zemi.

V minulém roce ji na zkoušku zavedli i v Pelhřimově. „Pokus o městskou hromadnou dopravu zdarma měl překvapivě menší odezvu, než jsme čekali. První měsíc bylo více přepravovaných a pak zájem opadl. Cena placená provozovateli ale byla pořád stejná. Po ukončení experimentu jsme se vrátili k předchozí praxi, kdy cena za přepravu pro občany je dotovaná, ale ne zdarma. Nyní neuvažujeme o změně zavedených zvyklostí,“ zhodnotila celý projekt mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Ani třebíčskému starostovi se myšlenka dát lidem jízdu v městské dopravě zcela grátis příliš nezamlouvá. Radní o této možnosti při zavádění nového jízdného vůbec neuvažovali. „Jsme toho názoru, že není dobře, když je cokoli zdarma. Všechno něco stojí. Ta částka sto korun za měsíc za neomezenou možnost jízdy autobusem je velmi příjemná. Celkových dvanáct set korun ročně není tak velká suma, aby ji lidé nemohli využít,“ vysvětlil Pacal.

Hlavní změny v ceníku MAD Třebíč platné od 1. dubna 2023:

Cestující ve věku od 15 let

platba kartou 12 Kč (dříve 9 Kč)

platba hotově 15 Kč (dříve 12 Kč)

Děti od 6 – 15 let, starobní důchodci a invalidní důchodci invalidity II. a III. stupně

platba kartou 7 Kč (dříve 5 Kč)

platba hotově 9 Kč (dříve 7 Kč)

Tarifní jízdenky

Občanská jízdenka

měsíční 250 Kč (nemění se)

čtvrtletní 650 Kč (nemění se)

pololetní 1000 Kč (dříve 1140 Kč)

roční 1200 Kč (dříve 2200 Kč)

Žákovská jízdenka

měsíční 110 Kč (dříve 100 Kč)

čtvrtletní 280 Kč (dříve 250 Kč)

pololetní 500 Kč (dříve 480 Kč)

roční 600 Kč (dříve 800 Kč)

Studentská jízdenka

měsíční 110 Kč (dříve 120 Kč)

čtvrtletní 280 Kč (dříve 300 Kč)

pololetní 500 Kč (nemění se)

roční 600 Kč (dříve 900 Kč) – platí pro školní rok

Děti od 6 – 15 let, starobní důchodci a invalidní důchodci invalidity II. a III. stupně

měsíční 110 Kč (dříve 100 Kč)

čtvrtletní 280 Kč (dříve 250 Kč)

pololetní 500 Kč (dříve 420 Kč)

roční 600 Kč (dříve 800 Kč)

Senioři nad 70 let mají dopravu po předložení elektronické bezkontaktní karty zdarma.

