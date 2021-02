V sobotu na poštu: pobočky na Třebíčsku zkrátí otevírací dobu. Hrozí i zavření

Když na poště něco potřebuji, tak se mi sobota hodí, přes týden to nestíhám, přiznává Renata Smejkalová z Jabloňova na Žďársku. „Jestliže mám například doma od pošty lístek, tak si to většinou vyřizuji právě až v sobotu. Proto jsem ráda, že pošta bude v sobotu otevřená i nadále, i když ve zkrácené době jen do jedenácti dopoledne,“ přivítala zachování sobotního provozu pošty ve spádovém Velkém Meziříčí na Žďársku.

Pošta ve Velkém Meziříčí. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Pět pošt v kraji bude mít v sobotu otevřeno kratší dobu. Od začátku března. Jednání dále pokračují, ve hře zůstává i úplné sobotní uzavření některých poboček. Česká pošta chtěla původně od začátku března některé provozovny na Vysočině v sobotu úplně uzavřít. Vedení obcí bylo ale proti. Na některých poštách tak nakonec žádná změna nenastane, jinde se domluvili na kompromisu. Extrémní počasí: hromadná nehoda na D1 u Řehořova, tehdy se tam srazilo 231 aut Přečíst článek › Sobotní provoz pošt



Okříšky 8.00 – 10.00

Nové Město na Moravě 8.00 – 10.00

Bystřice nad Pernštejnem 8.00 – 10.00

Velká Bíteš 8.00 – 10.00

Velké Meziříčí 8.00 – 11.00



* zkrácené hodiny platí od 1. března Omezení se dotkne i Okříšek na Třebíčsku. „Dohodli jsme se nakonec tak, že sobota zůstane, jen se otevírací doba zkrátí o dvě hodiny. To bereme, v sobotu chodí na poštu méně lidí. Šlo nám hlavně o to, aby služba zůstala pro ty, kteří jsou v týdnu mimo Okříšky, nebo jezdí domů až večer,“ přiblížil starosta městysu Zdeněk Ryšavý, proč se postavil proti uzavření pošty v sobotu. V Okříškách dokonce na toto téma uspořádali internetovou anketu. „Vzešlo z ní, že třetina respondentů sobotní otevírací dobu pošty využívá a je pro její zachování,“ doplnil Ryšavý. Dohodli se i v Bystřici I pošta v Bystřici nad Pernštejnem bude od března každou sobotu otevřená pouze ráno od osmi do deseti hodin. „Původně chtěla Česká pošta v sobotu zavřít úplně, ale dohodli jsme se. Jsou lidé, kteří přes týden někde pracují a potřebují si své záležitosti na poště vyřešit. Jsme spokojení, i pro obyvatele je to, myslím, vyhovující,“ uvedl starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. Třeba Jaroslava Nečase se změna otevírací doby příliš nedotkne. „Jako živnostník si vše potřebné vyřídím v týdnu. Pokud bych na poštu v sobotu musel, tak se zařídím, abych stihl novou otevírací dobu. Naopak jsem rád, že tam paní za přepážkou nebudou muset sedět až do poledne,“ podíval se na novinku z jiného úhlu. Zima na Novoměstsku? Dříve třímetrové závěje, sníh vyhrnovaly pásové traktory Přečíst článek › Vedení České pošty k omezení otevírací doby vedla analýza sobotní návštěvnosti poboček. „Z ní v některých případech vyplynulo, že otvírací doba neodpovídá zájmu veřejnosti. V takových obcích jsme zahájili jednání se samosprávami o omezení nebo zrušení sobotního provozu a naopak převodu uvolněných kapacit na posílení provozu v týdnu s cílem urychlit odbavení klientů,“ sdělil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Česká pošta plánovala za několik dní uzavřít v sobotu i pobočku v Náměšti nad Oslavou. „S tím jsem nesouhlasil, v sobotu lidé také potřebují chodit na poštu. U nás i ve všední dny stojí ve frontách venku na dešti, na mrazu. Je to nedůstojné. Prostory pošty jsou navíc stísněné a starší lidé si ani nemají kde sednout,“ poukázal na další problémy náměšťský starosta Vladimír Měrka. Aktuální seznam pošt v kraji, kterých se změna dotkne, ještě nemusí být konečný. „Na některých dalších místech se samosprávou stále jednáme a je tedy možné, že ke změnám do budoucna ještě dojde,“ naznačil mluvčí Vysoudil.