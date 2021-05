V Přibyslavicích investovali do školy a školky, dominantou obce je poutní kostel

Obec Přibyslavice se nachází kousek od Okříšek. Ani zde se místní rozhodně nenudí. Jak říká starostka Ivana Uhrová, mají stále co na práci. V poslední době se obec snažila investovat především do modernizace mateřské a základní školy. V nejbližší době by se rekonstrukce mohlo dočkat hokejbalové hřiště, záležet ale bude, zda se podaří získat dotace.

Pohled na kostel sv. Anny a kostel Narození Panny Marie směrem od hřbitova | Foto: Deník/Ivana Říhová

Kousek od Přibyslavic najdou milovníci přírody Středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě Chaloupky. Zájemci mohou navštívit Středisko, nebo okolí a projít se například po naučné stezce, kterou připravily Chaloupky spolu s Lesy České republiky. Stezka začíná a končí před vraty Střediska, má šest zastavení, dlouhá je necelých sedm kilometrů a je značená zelenými obdélníčky. Máme pořád co dělat, usmívá se starostka Přibyslavic Přečíst článek › * První písemná zmínka: 1224

* Počet obyvatel: 800 Po cestě se nachází tabule s mapkami, výkladem a barevné značení na stromech. Během celosvětové oslavy Dne Země na konci dubna a na podzim pod názvem Slavnosti jeřabin či Den stromů otevírá své brány Středisko pro nejširší veřejnost. Město Třebíč Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPřibyslavice leží necelých dvanáct kilometrů od města Třebíče. Mezi nejvýznamnější kulturní památky Třebíče patří Bazilika sv. Prokopa a Židovská čtvrť. Lidé se zde mohou vypravit do dávné židovské minulosti. Od roku 2003 jsou obě tyto památky zapsány na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Překrásný výhled na celé město a okolí mohou zájemci spatřit z pětasedmdesáti metrové Městské věže. Další výhled na Třebíč, kam se mohou vydat výletníci, nabízí z Masarykovy vyhlídky nad řekou Jihlavou. Najdou ji v městském parku na Hrádku. Další vyhlídkou je vodojem u Kostelíčku. Velkým lákadlem pro turisty je nově opravený větrný mlýn na Kanciborku. VIDEO: Na cyklostezce z Třebíče do Jihlavy to o víkendu žilo, podívejte se Přečíst článek › Rozhledna Mařenka Zhruba dvacet kilometrů od Přibyslavic mohou navštívit výletníci oblíbené místo turistů – rozhlednu Mařenka. Už v minulém století stávala na vrchu Mařenka vyhlídková věž, kterou ale strhla bouře. Novou rozhlednu otevřely v roce 2012. Je vysoká jednatřicet metrů a kdo vystoupá sto padesát šest schodů na vyhlídkovou plošinu, může dohlédnout například na Javořici, Křemešník, Železné hory, Pálavu s Děvínem, Českou Kanadu a při dobré viditelnosti na alpské vrcholy. Rozhledna Mařenka je celoročně volně přístupná po naučné stezce Mařenka, která vede po lesních cestách určených pro pěší a cyklisty. Stezka začíná u obce Dašov. Na trase stezky se nachází jedenáct zastavení.