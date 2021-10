„Lomovým kamenem se bude rovněž zpevňovat koryto Brtnice pod mostem a jeho okolí. Na 20. října 2021 plánujeme pokládku obrusné vrstvy na mostě a jeho předmostích, abychom ho následně mohli uvést zpět do provozu.“

Dopravu přes Předín na vytížené silnici I/23 komplikovala rekonstrukce mostu přes říčku Brtnici. Původní most byl v dezolátním stavu, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stavělo nový.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.