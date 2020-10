Malá vesnice, která je místní částí Jaroměř nad Rokytnou stále marně čeká na vybudování kanalizace a obecního vodovodu. Každý se tak musí zařídit podle sebe. První projektová dokumentace pochází z roku 2012. Od té doby uplynulo mnoho času a na radnici se vystřídalo několik vedení a problém chybějící kanalizace se dostal do pozadí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Teprve nedávno obnovila radnice v Jaroměřicích ve spolupráci s tamním osadním výborem snahy, aby byly trubky co nejdříve na svém místě. „Poslední slib od nynějšího vedení radnice slyšela předsedkyně osadního výboru Popovic Věra Jelečková po jednání zastupitelstva 19. srpna. Vlastně to byl slib jen napůl, druhá půlka byla informace o tom, co nynější vedení radnice a Svazek vodovody a kanalizace pro projekt skutečně od roku 2018 společně udělaly,“ informoval starosta města Jaroměřice nad Rokytnou Karel Müller.