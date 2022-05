Rodičům by tím zároveň odpadl výšlap do kopce. „Školka totiž stojí výše než škola. Doprava by také byla jednodušší. V současnosti navíc převážíme jídlo z jedné budovy do druhé. Potřeby školy a školky by se sloučily. Ubylo by starostí,“ popsal místostarosta Jan Caha.