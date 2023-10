/VIDEO/ Nejen větší města, ale i obce a městyse trápí vandalové. Naposledy podobný případ zaznamenali ve dvoutisícových Okříškách na Třebíčsku, kde se tito výtečníci vyřádili na hokejbalovém hřišti v centru a následně na dopravní značce nedaleko rybníka Pilný.

V Okříškách řádí vandalové | Video: Deník/Milan Krčmář

„Hokejbalistům někdo pomaloval mantinely a střídačky, čáranice jsou i na plotě. U dopravní značky kdosi o uplynulém víkendu rozvalil patku, do níž je zasazená,“ informoval starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Sportoviště hokejbalistů je veřejné, přes den tam tedy chodí cvičit školáci či rekreační sportovci. „Na noc hřiště zamykáme. Ale podle všeho to dotyční udělali právě v noci, protože na plotu jsou patrné stopy po přelézání,“ dodal starosta s tím, že podobnou situaci v Okříškách řešili už dříve.

Okříškám došla trpělivost s vandaly. Na městys budou dohlížet kamery

„Je to už delší dobu, teď byl přece jen klid. Tehdy se jednalo o postříkané fasády a zničené lavičky. Jednou se také stalo, že někdo hodil dlaždici na autobus. U těchhle starších případů to zřejmě dělali lidé odjinud, u tohohle nového však máme podezření, že by to mohl být někdo místní,“ zamyslel se Ryšavý.