V odlehlých vsích zvítězil Okamura. Moc jiných politiků se tam nehrnulo

Třebíčsko - „Jsem z toho zděšený,“ okomentoval starosta malých Lovčovic u Jemnice Josef Kolář výsledky voleb ve své vesnici. Zvítězilo tam hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 27,65 procent hlasů. Na Třebíčsku se tomuto politickému uskupení vůbec dařilo. S 11 procenty bylo druhé v pořadí. Na Vysočině přitom SPD skončilo čtvrté a na sousedním Žďársku dokonce sedmé.

Lovčovice se nacházejí na Jemnicku v samé výspě Třebíčska i Vysočiny. „Vůbec to nechápu. V naší vsi žije 60 obyvatel. Volit jich mohlo skoro 50, část z nich jsou vysokoškoláci. Možná je to izolovaností některých, kteří nevytáhnou paty dál jak do Jemnice,“ stále nevychází z údivu lovčovický starosta Kolář.



Domnívá se, že v dnešní době lze sehnat informace, aby měl člověk povědomí, jestli některá nabízená řešení nejsou příliš jednoduchá a populistická. Jestli je čeho se bát, nebo ne. „Okamurovo hnutí se veze na vlně strašení. Nedávno se přitom přece objevila statistika, že jsme šestou nejbezpečnější zemí světa,“ konstatoval starosta Lovčovic.



SPD si zapsalo vítězství na Třebíčsku ještě v Pálovicích, které leží tři kilometry od Lovčovic. Tam dokonce bralo 30,12 procent hlasů. „Může to být tím, že se skoro jako jediný politik v našich odlehlých končinách objevil osobně Tomio Okamura. A určitou skupinu obyvatel dokázal svými myšlenkami oslovit. Uvidíme za čtyři roky, co se mu z toho podaří prosadit,“ řekl pálovický starosta Karel Králík.

Hnutí SPD nedopadlo špatně ani v samotné Třebíči, kde skončilo druhé s 11 procenty za vítězným ANO. „Není to žádné specifikum třebíčské. SPD uspělo i celostátně. Tento směr mi není blízký a nevnímám to jako pozitivní zprávu,“ okomentoval výsledky voleb třebíčský lidovecký starosta Pavel Janata.



SPD se v Třebíči občas objevovalo při kulturních akcích pořádaných městem. Okamurovi lidé například při letošních letních slavnostech UNESCO rozložili stánek u vstupu na Podzámeckou nivu a rozdávali letáky. Působilo to jako domluvená kooperace s městem.



„O tom nevím, nejsem schopen to komentovat. Tu situaci si nevybavuji. Určitě to nebylo organizovanou součástí našich městských oslav. Jestli tam někde něco takového měli, nevím, neviděl jsem to,“ reagoval Janata.