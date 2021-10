„Toto opatření souvisí s úplnou uzavírkou dálnice D1 na 24,6 kilometru, kde budou probíhat stavební práce související s osazením ocelové nosné konstrukce nadjezdu D1-031,“ vysvětlila vysočinská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Objízdná trasa pro osobní i nákladní auta je obousměrná. Pro vozidla nad dvanáct tun přijíždějící od Brna povede z dálnice D1 na silnici I/34 a bude pokračovat po silnici I/19. Odtamtud po silnici I/3 na exit 21 Mirošovice, kde se auta vrátí zpět na dálnici D1.

Vozidla do dvanácti tun jedoucí od Brna sjedou z dálnice na exitu 41 Šternov. Na dálnici opět najedou na exitu 21 Mirošovice. „Do bezpečnostního opatření je na dnešní noc zařazeno jedenáct hlídek z dálničního oddělení Velký Beranov. Policisté budou po celou noc odklánět na exitu 90 Humpolec nákladní vozidla nad 12 tun z dálnice D1 a na dalších stanovištích budou po dobu dopravního omezení dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ avizovala vyšší počet policejních hlídek Dana Čírtková.

„Obracíme se na všechny řidiče zejména nákladních vozidel o hmotnosti nad 12 tun, aby dbali při jízdě zvýšené opatrnosti, řídili se pokyny policistů a aby po objízdných trasách projížděli opatrně, a to zejména vzhledem k teplotám, které mohou být pod bodem mrazu. Na silnicích by se mohla tvořit námraza a mohly by se také objevit lokálně mlhy,“ dodala.