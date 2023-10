Hustá doprava v Náměšti komplikuje život v centru nejen řidičům samotným, ale i zdejším obchodníkům. Ivana Mátlová má na dveřích prodejny ceduli, která řidiče upozorňuje, aby před vchodem auto nenechávali. Přesto je musí několikrát do týdne upozorňovat. „Sídlí tu i stavební firma, která vchodem potřebuje vjíždět a vyjíždět. Jenže to tu auta často zablokují. Náměstí je hodně využívané a i já mívám ráno problém někde zaparkovat. A když se nějaké místo uvolní dopoledne, hned je zabrané. Je to tady řešené nešikovně,“ popsala žena situaci. Starosta Náměště Jan Kotačka Deníku přiblížil, jaké změny plánují.

Cesta mezi Jaroměřicemi a Třebíčí je průjezdná. A nově také protiskluzová

Radnice chce učinit náměstí více průjezdné. „Parkování bude časově omezené. Na náměstí je spousta památek. Pokusíme se, aby byly lépe vidět a auta před nimi nestála. Na místě zařídíme také osvětlené přechody pro chodce kvůli větší bezpečnosti. Nová budou také odpočinková místa. Celkově to místo zcivilizujeme,“ vyjmenoval starosta, co všechno do dvou let změní. A zdůraznil, že už je potřeba s náměstím něco udělat. „Musí se tam vrátit pořádek. V posledních letech je to neudržitelné,“ řekl.

Přestože chtějí v Náměšti upravit autům průjezd centrem, Třebíčí se neinspirují. Tam po rekonstrukci Karlova náměstí už řidiči autem centrem napřímo neprojedou. „To náš případ rozhodně nebude. Přes náměstí budou auta jezdit dál. Teď řešíme s dopravními inženýry, policií a podnikateli, co se dá a nedá udělat. Jsme teprve na začátku. O ničem ještě rozhodnuto není. Ale už teď víme, že silnice zůstane silnicí a parkoviště parkovištěm. Cílem je, aby řidič plynule projel náměstím a nemusel nikde kličkovat tak, jako tomu teď bývá. A zároveň potřebujeme, aby řidiči respektovali to, co mají. V současnosti to totiž takto vůbec není,“ dodal Kotačka.

Video: v Náměšti nad Oslavou upraví parkování v centru města.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Kromě obchodníků využívají parkoviště na Masarykově náměstí také zaměstnanci základní umělecké školy či městského úřadu. Obě budovy totiž stojí v těsné blízkosti. Úpravu centra vítají také Milan a Iva Navrátilovi. Ti do Náměště zajíždí párkrát do týdne.

„Na hodně aut je tu málo místa, tak se parkuje všude. Pokud by se to udělalo jinak, nemuselo by to být špatné. Mohlo by to být ku prospěchu pro všechny. Jen je potřeba to udělat po svém. Každé město to jiné, takže recept z jednoho se nemusí ujmout tady,“ popsali oba shodně.