U ZŠ Husova jde o velký atletický ovál, kde uprostřed je oplocené hřiště. „Musí se tam odstranit povrch, který je na některých místech vyžilý a propadá se. Během rekonstrukce se zpevní podklad, na který se pak dá nový moderní povrch, který bude splňovat dnešní parametry,“ uvedl vedoucí oddělení rozvoje v Náměšti Lubomír Tomek.

Podobné opravy čekají i Základní školu Komenského. „U staré školy dojde k odstranění starého povrchu, ale nebude se tam hýbat s podkladem. Půjde o lokální zapravení a vyrovnání. Plánujeme tam také nový povrch. U spodní školy chceme vybudovat doskočiště pro skok daleký, který tam doposud chyběl,“ nastínil Lubomír Tomek.

Rekonstrukce obou hřišť vyjde zhruba na 5,3 milionu korun. Město podalo žádost o dotaci, která by s rekonstrukcí mohla pomoci. „Kdyby vyšla, přidělí nám zhruba 3,7 milionu korun, což je zhruba sedmdesát procent. Zda peníze dostaneme budeme vědět zhruba za měsíc. Počítáme, že by rekonstrukce mohla začít v červenci 2021 a hotovo by mělo být do konce roku,“ nastínil vedoucí Lubomír Tomek.