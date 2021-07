Podkroví obecního úřadu ukrývá speciální kreativní dílnu. Ta je určená jak malým, tak odrostlým nadšencům. Mohou si zde vyrobit od náramku, přes tričko s vlastním potiskem až po nejrůznější pozvánky. Dospělí nadšenci do tvoření zajisté ocení kurzy práce se šicími stroji.

V Autorské kreativní dílně se vyřádí malí i velcí. Maminky jistě ocení kurzy šití na stroji | Foto: Deník/Ivana Říhová

Za projektem autorské kreativní dílny stojí Kateřina Pekárková. „Jsem vyučená dámská krejčová, k šití jsem se vrátila až na mateřské do té doby nebyl čas. S dětmi jsem začala různě tvořit a postupně se to nakupilo. Chodily za mnou i kamarádky, kterým jsem pomáhala se šitím na stroji. Teď jsem to vlastně přenesla jen do vlastních prostor,“ usmívala autorka projektu Kateřina Pekárková v den otevření.