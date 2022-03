Ve druhé etapě rozšiřování nákupního centra, které se podle plánů má uskutečnit ještě letos, se na ploše téměř dvou tisíc čtverečních metrů prodejní plochy objeví jak běžné obchody, tak i ty, zabývající se gastro průmyslem. Kromě toho u centra přibudou veřejné toalety a také stotřiadvacet parkovacích míst.

Diskuse o celkové podobě nákupního centra se ale vedla již v době před začátkem jeho stavby. „Chceme, aby tam zákazníci nejen nakoupili, ale také si měli kde posedět u jídla či zákusku, aby to pro ně byla příjemná volnočasová zóna,“ informoval před časem Kohoutek.

V minulosti čelil také dotazu, zda jeho společnost jedná například s KFC nebo McDonaldem. Odpověděl, že není vyloučeno, že jeden z těchto řetězců u Budějovic bude. „Ale může to být i někdo jiný, kdo například připravuje asijské jídlo,“ řekl.

Občerstvení je něco, co by v nové části centra uvítala i Alena Kratochvílová. „Nějaké jídlo by se tam určitě hodilo, ať už pizza nebo něco rychlého i v podobě KFC. Ve městě jsou totiž jenom jedni číňani a dva kebaby. Obecně bych ocenila i nějaké další obchody pro dospělé, třeba Deichman, nebo HM,“ nastínila svojí představu.

Názory na stavbu centra se tehdy v Moravských Budějovicích různily. „Nejsem si jistá, zda Moravské Budějovice opravdu potřebují další obchodní centrum. Myslím si, že to není potřeba, ve městě je Billa a Penny. Třetí obchoďák je trošku moc,“ komentovala Pavlína Sovková, která do Budějovic jezdí nakupovat.

Podobný názor má i Jan Svoboda. „Podle mne je to zbytečné. Akorát se zalije betonem další půda. A k čemu další obchody s hadry? Stejně tam na normálního člověka málokdy mají něco, co by mu sedlo. Je to úplně zbytečná investice,“ zauvažoval.

Alena Kratochvílová je nakonec se současnou podobou centra spokojená. „Centrum už sice nemám za tak blízko, jako jsem měla kdysi, ale nakupuju tam ráda. Cením si obřích domácích potřeb, velké DM a Pepca, pro mladou maminku jako já jsou tyhle obchody přímo poklad,“ řekla.

Podle slov moravskobudějovického starosty Vlastimila Bařinky investoři ze Znojma koupili pozemky již před lety. Jedná se o lokalitu Horní Mlýn mezi ulicí Okružní a ulicí Jemnická. "Delší dobu opuštěný rozestavěný objekt měl být původně pneuservis, nakonec z plánů sešlo," dodal starosta.

Místo je téměř mimo zastavěnou část, naproti jsou haly například společnosti Ferrum, vedle pak stanice hasičů a záchranné služby.