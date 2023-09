Do Mexika se zápach šíří převážně v době vyskladňovaní drůbeže a v létě. Kvůli horku totiž firma AGRO – V pouští větráky, aby ptactvo lépe snášelo vysoké teploty. To však žene zápach dál, což vadí například Petře a Rostislavu Bartoškovým, kteří žijí pár metrů od drůbežárny. „Často si nemůžeme ani vyvětrat, když je horko. Smrad by se dostal do domu. Navíc jím všechno načichne,“ řekli nyní Deníku manželé, kteří kdysi sepsali petici. Ti jsou zvědaví, jestli plánované řešení pomůže.

Dusíme se, stěžují si obyvatelé Mexika na zápach z drůbežárny

Zastupitelé evidují stížnosti na drůbežárnu v průměru dvakrát do měsíce. Letos půjde už o druhý pokus zamezit šíření nevábného odéru. S tím prvním bylo město nespokojené. Podle místostarosty Moravských Budějovic Jana Švaříčka už bude současné úsilí úspěšné. „Po první schůzce s majitelem žádné zlepšení nenastalo. Ochranná výsadba nefungovala. Stromky totiž byly uschlé,“ přiblížil s tím, že na dalším setkání se dohodli na novém vysázení rychlerostoucích dřevin.

Právě ty mají do budoucna zabránit přesunu pachu dál mezi domy. Z jedné strany na svých pozemcích vysází stromy město a na druhé půlce firma AGRO – V. Místostarosta Švaříček dodal, že stromy na místě budou stát do zimy, jinak společnosti hrozí pokuty. „Pokud by to nedodrželi a o stromy nepečovali, šlo by o statisícové částky. Podzim je přitom na výsadbu nejlepší,“ uvedl Švaříček.

Místostarosta zároveň přiznal, že ochrana nebude zachytávat zápach okamžitě. „Příští rok to ještě výrazné zlepšení nebude. Stromy musí teprve vyrůst. Proto nám bude majitel pár dní dopředu hlásit, kdy budou drůbež vyvážet a vyskladňovat. My to pak dáme vědět obyvatelům, aby se tomu mohli zavčas přizpůsobit,“ předeslal.

Celkem v okolí drůbežárny přibydou desítky dřevin. Ředitel podniku AGRO – V Stanislav Hubálek věří, že to pomůže. „Pracujeme teď na tom. Pach už se nebude šířit tak daleko. Stromy vysázíme v našem areálu. Budou vysoké přes metr a půl. Samozřejmě ještě nadále porostou a jejich účinek bude větší,“ potvrdil Hubálek plánované řešení.

Drůbežárna a její okolí v Moravských Budějovicích na videu:

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Manželé Bartoškovi mají na toto řešení kritický náhled. „Dokud to nebude cítit méně, neuvěříme. Pár stromů už v okolí je a nepřipadá nám, že by pomáhaly. Někdy to v okolí smrdí celý týden a je to nesnesitelné. Možná by byla užitečnější modernizace areálu. Uvidíme, kam se teď situace posune,“ předeslali manželé.