/VIDEO/ Po lepší přístupové cestě se brzy dostanou rodiče s kočárky do parku v Moravských Budějovicích. Úsek od hlavní brány k dětskému hřišti je od začátku týdne kvůli opravě zavřený. Návštěvníci musí využít vedlejší cesty.

V Moravských Budějovicích opraví park. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Dětské hřiště využívá s dcerkou Iveta Doležalová. „Jezdila jsem s ní od brány k hřišti s kočárkem, když byla menší. Ta stezka byla strašná. A i když nějakou dobu potrvá cesta déle, jsem ráda, že to opraví. Dalším maminkám s kočárky se to bude hodit,“ ohodnotila Doležalová.

Nový povrch bude místo hlíny z kamenných kostek. Podle Terezy Hlávkové, která má na starost správu místních komunikací, rekonstrukce návštěvníky parku zásadně neomezí. „Ti, kteří mají kočárek, jen budou muset jít delší cestou. Ale jinak je rekonstrukce nijak rušit nebude. Další úpravy pro letošek zatím neplánujeme,“ sdělila Hlávková.

Opravu vítá také Jan Mikýsek. Ten občas chodí do parku se psem či s malým synovcem. „Překvapilo nás, když jsme narazili na zákaz. Nečekali jsme ho. Tak jsme se víc prošli. Bude to fajn, až to opět bude otevřené a hotové,“ dodal Mikýsek.