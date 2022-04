Z toho není nadšená Dana Klimešová. Ta pracuje v Jaroměřické ulici, které se opravy také dotknou. „Komplikace to bude velká. Asi to zkomplikuje cestu zákazníkům i zboží se sem dostane hůř. Je to jediná přístupová cesta,“ prozradila žena svoje obavy. Podobnou zkušenost už totiž zažila loni. „Dělali tu tehdy povrch. Většinu času byl aspoň pruh volný. Jenže pak to zavřeli na chvilku kompletně. Byl to průšvih,“ vzpomínala Klimešová.