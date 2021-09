/VIDEO/ Začali za pět minut dvanáct. Byl opravdu nejvyšší čas na rekonstrukci, protože zdravotní středisko zůstávalo v dezolátním stavu. Klobouk dolů, že se ji podařilo rozjet. Tak komentoval začátek generální opravy zdravotního střediska v Mohelně jeden z místních, Vladimír Horký.

Zdravotní středisko prochází generální opravou. | Video: Deník/Ivana Říhová

Oprava byla už opravdu potřebná, budova původem z roku 1974 si zažila své a interiér a exteriér už neodpovídal potřebám obyvatel. „Chyběl tam výtah, budova nebyla bezbariérová a starší občané měli problém se do patra dostat. Byla hanba, když doktoři sídlí v patře a lidé se tam musí dostávat po schodech, byť nemohou. Nehledě na to, že je tam dětská lékařka, takže i pro maminky bude pohodlnější vyjet výtahem. Ve špatném stavu byla i střecha. Je to především investice pro lidi, proto pro nás byla rekonstrukce prioritou od roku 2018,“ komentoval starosta Mohelna Jiří Šanda.