Hlavním současným problémem podle ní je, že nemůže zahájit provoz na sjezdovce, která je s ubytováním provázaná. Přesto sněhová děla jedou naplno a chystají svah na zimní sezonu. „Všichni jsme o prázdninách padali na ústa. Jeli jsme od rána do noci, snažili jsme se dohnat jarní sezonu, kdy bylo dvaasedmdesát dní zamčeno. A teď se to opakuje, je zavřeno už přes měsíc a půl,“ připomněla majitelka hotelu Křemešník. Jak dodala, na slíbenou kompenzaci od státu stále čeká.

Ne všichni hoteliéři nelehkou situaci zvládli. Koronavirus a s ním spojená omezení se „zasloužily“ také o konec oblíbeného tříhvězdičkového hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě. Provoz ukončil k prvnímu dubnu. „Hotel Slunce pro mě bylo cenově jedno z nejdostupnějších míst v Havlíčkově Brodě. Měl jsem ho navíc po cestě z práce. Jeho zavření mě velmi mrzí,“ posteskl si tehdy Tomáš Beránek z Veselého Žďáru.

Na podzim zavřel i hotel Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou. „Po skončení opatření bohužel neplánujeme provoz obnovit. Objekt plánujeme prodat, vážný zájemce prozatím není,“ sdělila Deníku na konci října za vlastníka hotelu Taťána Pavelková.

O sto tisíc lidí méně v zoo

Těžký rok za sebou mají i turistické cíle. Tím největším na Vysočině je suverénně jihlavská zoologická zahrada. Na konci srpna tam evidovali 193 116 návštěvníků. To je téměř o sto tisíc lidí méně než bylo loňských 291 tisíc lidí.

O čtvrtinu méně návštěvníků

Že letos turistů na Vysočině ubylo, potvrzují i aktuální statistická data. Od začátku roku do konce září zavítalo do kraje něco přes 375 tisíc osob, což je o čtvrtinu méně než o rok dříve. „Byl to třetí nejnižší pokles ze všech regionů České republiky. Je to díky nižší závislosti na hostech ze zahraničí,“ okomentoval výsledek Vlastislav Valda z jihlavské pobočky Českého statistického úřadu.

Domácích turistů na Vysočinu dorazilo dost, téměř 247 tisíc. O letních prázdninách a v září jich dokonce přijelo o patnáct

procent více než loni. Roli sehrály i vouchery podpořené krajem. Jejich prostřednictvím dalo hejtmanství tisícovku každému, kdo na Vysočině přespal aspoň tři noci u registrovaného hotelu a o příspěvek si požádal. „Od Kraje Vysočina to byl dobrý tah, za který můžu jen poděkovat. Pokud bude podobná podpora i příští rok, přála bych si, aby začala o něco dříve. V půlce července už mělo hodně lidí dovolené vybrané,“ zhodnotila Vaňková.

Vouchery pomohly splnit i další cíl, a to zvýšit počet přenocování v kraji. Zatímco od ledna do června přespal každý host na Vysočině v průměru 2,3 noci, po třetím čtvrtletí už to bylo 2,8 nocí. Jen projíždějících hostů ale zůstává i tak hodně. „Na Vysočinu jsme zavítali cestou z víkendu v Rakousku. V Telči jsme si prošli náměstí, chystáme se ještě na Zelenou horu,“ vylíčila v létě například turistka Ivana Jiráčková ze středních Čech.

Počet hostů v ubytovacích zařízeních na Vysočině:

2012 – 438 715

2013 – 448 401

2014 – 447 603

2015 – 473 712

2016 – 522 415

2017 – 563 648

2018 – 602 487

2019 – 605 326

2020 (do konce září) – 375 534

Zdroj: ČSÚ