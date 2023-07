Adrenalinovější začátek léta si lze stěží představit. V Leteckém muzeu Koněšín na Třebíčsku ho odstartovali ve velkém. Nad hlavami lidem svištěly vrtulníky, po zemi jezdila bojová vozidla a všude stála další všemožná vojenská nebo těžká technika. „Něco takového tu nemíváme běžně. A taková generální oprava vrtulníku po nalétaných hodinách může být až osmdesát milionů,“ vyjmenovává za muzeum Vratislav Sedláček.

Největší pozornost ze všeho na sebe strhl vrtulník. Stačilo, aby se v dálce ukázal na nebi a lidé si na něj začali okamžitě ukazovat prstem. „Už letí, už letí, podívej, mami,“ projevuje nadšení několik dětí. Po chvíli už stroj s vrtulemi naprosto ovládne prostor. Upozorňuje na sebe hlukem svých motorů a jeho přistání na louce si nikdo nechce nechat ujít.

Ne všechna technika je však funkční. Některé stroje už slouží pouze jako muzejní kousky. O bezpečí v jejich okolí se stará Jiří Palečka. Jde však především o ochranu letadel, nikoli lidí. „U návštěvníků jedině hrozí, že se bouchnou hlavou, jelikož jsou stroje obrovské. Za to letadla mají hromadu drátků a tlačítek, které lákají ke zmáčknutí. Při neopatrném zacházení by se mohlo něco rozbít nebo utrhnout,“ vysvětluje letecký nadšenec.

Samotná vystavená technika přesto nebezpečná není. „Všechno tady je odzbrojené, nemáme na letadlech žádné zbraně. Jinak by to ani nešlo. Lidi si to mohou užít a ničeho se nemusí bát,“ ujišťuje Palečka. Mezi jeho největší oblíbence patří letoun Suchoj. Právě ten si mohou zájemci z bezprostřední blízkosti užít a sednout až do jeho kokpitu za knipl.

Naopak v celé své kráse svou přítomnost celou sobotu oznamovalo velitelské bojové vozidlo. Nešlo přehlédnout ani přeslechnout. Přivezli ho nadšenci do armádní techniky až z Brna. Že to nebyla žádná sranda, popisuje Zdeněk Svobodník, který se o vozidla stará. „Po silnicích a dálnicích s tím samozřejmě jezdit nemůžeme. Museli jsme to naložit a pak až sem převést,“ přibližuje složitost přesunu.

I když jde o bojové vozidlo a kdysi aktivně sloužilo armádě, tak už je jeho využití jiné. „Jde nám o tu jeho monumentálnost a rychlost. Vozidlo jsme odzbrojili a nechceme, aby znovu sloužilo válce. Stal se z něj mírový dopravní prostředek a rozhodně se už nepoužije proti lidem. Ti mají naopak možnost se v něm projet a vyzkoušet si jeho schopnosti,“ říká Svobodník s tím, že by ho měl zvládnout řídit každý zkušený řidič.

Pro ty, které by přesto palné zbraně lákaly, je k dispozici střelnice. Zbraně jsou sice airsoftové, od skutečných jsou však nerozeznatelné. A Dominik Korčák varuje, že stejně jako dokážou být smrtící. „Některé kuličky jsou tak těžké, že dokážou proletět okem do hlavy a člověka zabít. Proto je potřeba si chránit oči do brýlí. Tady střílíme jen do terčů, aby si to návštěvníci ozkoušeli. Například váha odpovídá těm skutečným. A zájem si to vyzkoušet je,“ uzavírá expert.

