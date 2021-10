Práce potrvají do konce týdne. „Frézováním vozovky jsme zahájili opravy silnice I/38 za obcí Kasárna u Znojma. Provoz je veden kyvadlově a řídí ho semafory. Práce dokončíme nejpozději v neděli,“ potvrdila v úterý dopoledne mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Státní silničáři frézují vozovku za Kasárnami u Znojma. Opravy potrvají do neděle. | Foto: Se souhlasem ŘSD

