Celkem je mimo pracovní schopnost okolo čtyřiceti lidí. „Jde o jedenáct nakažených a tři desítky jsou v karanténě. Jsou to zaměstnanci klíčových odborů, které jsou v úzkém kontaktu s veřejností a nyní nemohou přijít do práce,“ informoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Od pondělí tak lidé mohou na magistrát pouze v pondělí od osmi do čtrnácti hodin a ve středu od jedenácti do sedmnácti hodin. Návštěvu by měli lidé zvážit a na magistrát se vypravit pouze v nejnutnějších případech. „Setkáváme se s tím, že se k nám chodí lidé pouze na něco zeptat nebo se zdržují na chodbách a povídají si se známými. To je teď bohužel nepřípustné,“ zdůraznil tajemník úřadu Evžen Zámek.

Přísnější režim

Magistrát od pondělí zavádí další opatření, u vstupů začnou asistovat strážníci městské policie. Společně se zaměstnanci budou zjišťovat, za jakým účelem lidé na úřad jdou. „Ti, kteří se půjdou pouze na něco zeptat, nebo si vyzvednout například sáčky na psí exkrementy, nebudou moci vstoupit. Prosíme o maximální využívání možnosti řešit věci online nebo po telefonu,“ připomněl Zámek.

Není vyloučené, že se omezení činnosti v příštím týdnu dotkne i dalších pracovišť. „Situace se mění ze dne na den. Hygiena k tomu přistupuje tak, že když se u někoho prokáže nákaza britskou mutací, tak každý, kdo přišel s nakaženým do styku musí okamžitě opustit pracoviště a odejít. V současné chvíli nejsme schopni říct, jaká bude situace v pondělí. Není vyloučené, že do budoucna budeme muset ještě něco omezit, ale budeme doufat, že to zůstane jen u matriky a víc nebudeme nuceni zavírat,“ doufal Daněk.

Nákaza se může objevit i jinde

Britská mutace koronaviru se může objevit i na dalších místech na Vysočině. „Jediné diagnostické pracoviště, které vyselektuje ty podezřelé případy, které se pak odesílají na státní zdravotní ústav na dourčení, je v nemocnici v Jihlavě. Takže se klidně může nákaza vyskytovat i v jiných částech kraje,“ uvedl krajský hygienik Jiří Kos.

Samotný průběh britské mutace není odlišný od původního koronaviru. „Průběh je zhruba stejný, běžný smrtelník nepozná kterou variantu má. Je o to zvýšený zájem protože je infekčnější, čili se snáze přenáší. Panují obavy, aby nám neodstartovala nějaká nová exponenciála a nezahltily se nemocnice. Z toho důvodu se trasuje i to, co už by málem uteklo, protože chvilku trvá, než se to k nám z Prahy dostane, ale má to spíše význam screeningu,“ vysvětlil hygienik Kos.