Historie zámku je opravdu bohatá, první zmínky pochází ze dvanáctého století a od té doby prošel mnoha stavebními i majetkovými úpravami. Až do první světové války byl majetkem šlechty. Po vyhlášení Benešových dekretů byl ale znárodněn a přešel do vlastnictví Československé lidové armády.

Po revoluci pak už jako značně zchátralý připadl městu, které se snaží o jeho záchranu a znovuoživení. „Celková obnova bude stát hezkých pár milionů, proto se snažíme opravovat různé části postupně a na etapy. V loňském roce jsme dokončili například opravu krovů, které byly zdevastované od dřevomorky. Letos jsme zahájili výměnu střech, okapů, rýn a rekonstrukci komínů. Zámek by měl být kompletně pod novou střechou v roce 2024,“ sdělil starosta města Miloň Slabý a tím, že radnice tímto krokem získá čas na záchranu dalších částí.

Opravuje se ale i v dalších částech areálu. „V říjnu bude například zahájená revitalizace zámeckého parteru, jde především o novou zeleň, mlatové cesty a doplnění mobiliáře. Opravujeme také zdi okolo parku a vstupní portál v Tyršově ulici. Máme v plánu v tom pokračovat i v dalších letech,“ nastínil Vojtěch Pyka z odboru investic a rozvoje města.

Cílem radnice je, aby zámecký areál zůstal přístupný veřejnosti a pomalu se probouzel k životu. K dosažení vede několik kroků. „V létě například v jedné budově, která je součástí areálu funguje turistické informační centrum. V samotném zámku pořádáme během sezóny výstavy. Do budoucna by v přízemí mohl být k vidění šest krát devět metrů velký 3D dřevěný model města, na kterém momentálně pracujeme. Myslím, že to bude velké turistické lákadlo,“ nastínil starosta.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Tím ale snahy o oživení nekončí. Město připravuje rozsáhlou rekonstrukci bývalého parostrojního pivovaru, při které chce využít i dotace na obnovu brownfieldů, tedy míst s podnikatelským potenciálem, které ale zatím leží ladem. „Momentálně jsme ve fázi zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Na podzim by mělo dojít k dalšímu vypsání dotací a my se budeme snažit vše připravit tak, abychom se mohli do tohoto kola zapojit,“ plánoval Slabý.

Pokud budou Jemničtí úspěšní, v přízemí budovy znovu začne vonět chmel a slad. Kromě výroby piva by zde mohla vzniknout i restaurace. V patře pak expozice o historii pivovarnictví a piva v Jemnici a okolí. „Máme totiž mnoho zajímavostí,“ poodhalil Slabý.

I když je projekt zatím na počátku, už teď se zamlouvá lidem. „Mám moc ráda malé pivovary, protože podle mého vaří pivo poctivě a nemusí jet na kvantitu. Navíc Jemnice jako město je opravdu krásné. Těším se, až to pivo někdy ochutnám,“ dodala Adéla Cafourková, která nedaleko Jemnice bydlí.