„Zaměřili jsme se v ní na obyvatele rodinných domů. Dostanou čtyři popelnice – na komunální odpad, na bioopad, na papír a na plasty. Ty bude svozová firma vyvážet přímo od jejich dveří. V rámci Vysočiny to ale není zase až taková novinka. Podobný systém zavedli třeba i v Polici nebo Třešti,“ vysvětlil jemnický starosta Miloň Slabý.

Podle něj se město tímto opatřením snaží lidi co nejvíce motivovat k třídění. „Chceme tak pomoct nejen životnímu prostředí, ale také udržet náklady na odpadové hospodářství. Tím, že lidé budou co nejvíc třídit, nám poplatky za odpad neporostou tak rychle,“ doplnil Slabý.

V anketě hlasovalo přes dvě stě respondentů, většinou žen. Více než devět desetin z nich se záměrem souhlasilo. Podle starosty by o novém systému svozu mělo rozhodnout nové zastupitelstvo co nejdříve po komunálních volbách. Jemničtí by tedy popelnice na tříděný odpad mohli dostat hned zkraje příštího roku. S nastartováním systému pomůže i dotace.