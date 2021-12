Až práce skončí, salonek bude sloužit jako obřadní síň. „Dělali bychom tam svatby nebo vítání občánků. Je to jedna z prvních snah, jak chceme oživit dlouho nevyužívaný zámek, ve kterém dřív sídlila armáda,“ přibližuje jemnický starosta Miloň Slabý.

Oživení zámku však podle slov starosty může pomoci i přemístění informačního centra, které je nyní v Husově ulici u zámeckého parku „Teď se tam probouraly do loveckého salonku za vojáků zazděné dveře, takže je to nachystáno na příští rok. Celá oprava se bude muset dělat restaurátorsky, proto je to tolik peněz,“ popisuje starosta.

Loni v Jemnici dokončili opravy krovů za zhruba deset milionů korun a letos začala výměna pláště střechy, která vyšla na zhruba dvacet milionů. „Zatím jsou hotové práce za přibližně čtyři miliony korun, za stejnou částku se bude střecha měnit i příští rok,“ nastiňuje Miloň Slabý.

Jemnická památka bývala původně hradem. Na čtyřkřídlý renesanční zámek byla přestavena až v šestnáctém století. Barokní podobu dostala později. V roce 1945 pak zámek zabrala armáda k ubytování mužstva, opustila ho až o sedmačtyřicet let později. Poté zůstal prázdný. Od roku 1994 je celý areál v majetku města.