/VIDEO/ Do Hrotovic a Příštpa se budou následující měsíce hůře dostávat řidiči z Jaroměřic nad Rokytnou. Ve městě na Třebíčsku od pondělí v ulici K Ráji opravují vodovod, chodníky, silnici i most. Ten budou dělníci bourat a stavět místo něj nový. Vedle mostu přitom stojí pekařství, do kterého jsou zvyklí zajíždět místní i lidé z okolí. Na projektu pracuje dohromady Kraj Vysočina, město i Svazek vodovodů a kanalizací.

V Jaroměřicích začala oprava silnice a mostu. Zmatek, stěžují si místní. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Obyvatelé Jaroměřic opravu vítají, nelíbí se jim však, že působí zmatečně. Jedním z nich je také Stanislav Rygl, který bydlí v ulici K Ráji. „Nechápu, že je zavřená cesta k radnici přes most, ale nepracuje se tam. Za to cesta do Hrotovic je vyfrézovaná, jenže tudy auta normálně jezdí. Nepřijde mi, že práce na sebe navazují. Nikdo nám tady pořádně nevysvětlil, jak se bude pracovat a jak budeme moci jezdit. Mám v plánu kvůli tomu zajít na radnici. Je v tom zmatek,“ kroutil hlavou v pondělí odpoledne Rygl, který býval zastupitelem.

Že frézování v pondělí začalo směrem od uzavírky, udivilo i jaroměřického starostu Jaroslava Soukupa. Zároveň dodává, že to nebude mít žádný vliv. „Začalo se z druhé strany, což nás překvapuje. Ale v první etapě se vyfrézuje se celý úsek. Pak už se bude klasicky pokračovat,“ vysvětlil. Součástí prací bude i demolice mostu v ulici K Ráji. „Bude se muset zbourat a postavit nový. Řidiči po něm pojedou nejspíš až v říjnu. Do té doby bude úsek uzavřený,“ předeslal Soukup.

Podle starosty jde o náročnou akci, protože se na ní podílí několik zadavatelů a firem. „Podobně velké projekty jsou komplikované. Ale tady byla vůle a všichni jsme se rozumně dohodli. Symbióza funguje,“ ujistil Soukup. Chodníky bude financovat přímo město. Vyjde to zhruba na šest milionů.

U mostu v ulici K Ráji stojí pekařství. Štěpán Malena počítá s tím, že firma kvůli uzavírce zažije útlum. „Moc s tím nemůžeme udělat. Předpokládáme, že útlum jednoznačně nastane. Prodejnu jinde mít nebudeme. Otevírací dobu nezměníme. Budeme mít dočasně jinou příjezdovou cestu,“ řekl Malena za pekařství.

Do prodejny s pečivem je zvyklá chodit Hana Hánaková. Ta zároveň bydlí v ulici K Ráji. „Ráno jsme s manželem probírali, jak to budeme řešit a kudy budeme jezdit. Zatím to na nás působí jako chaos,“ popsala své dojmy.

Jedním ze zhotovitelů je společnost Eurovia. Podle Petra Klapala se na projektu vystřídají až čtyři firmy. „Domluva byla delší, ale je jasné, co kdo bude dělat. Práci nám komplikuje, že na silnicích děláme za provozu. Ale byl to požadavek města, aby to příliš neztížilo život lidem. Nějakým dočasným kompletním uzavírkám se ale nevyhneme,“ přiznal Klapal z Eurovie.