/VIDEO/ Do Hrotovic a Příštpa se budou následující měsíce hůře dostávat řidiči z Jaroměřic nad Rokytnou. Ve městě na Třebíčsku od pondělí v ulici K Ráji opravují vodovod, chodníky, silnici i most. Ten budou dělníci bourat a stavět místo něj nový. Vedle mostu přitom stojí pekařství, do kterého jsou zvyklí zajíždět místní i lidé z okolí. Na projektu pracuje dohromady Kraj Vysočina, město i Svazek vodovodů a kanalizací.

V Jaroměřicích začala oprava silnice a mostu. Zmatek, stěžují si místní. | Video: Deník/Jiří Kašpárek