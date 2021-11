„V těchto dnech zde připravujeme svody na splaškovou a dešťovou vodu a také vodovod. Další inženýrské sítě se budou dělat poté, co na ně vybereme zhotovitele,“ uvedl vedoucí odboru výstavby, investic a majetku Pavel Matoušek.

Zastupitelé Jaroměřic rozhodli, že tyto pozemky budou prodávat formou elektronické aukce, a to pouze fyzickým osobám a za určitých podmínek. „Například budeme chtít, aby nabyvatel pozemku do určité doby zkolaudoval, aby tam bydlel, měl tam trvalý pobyt, aby to nepoužíval k podnikání či k pronájmu,“ vysvětlil jaroměřický starosta Karel Müller.

Město bude tímto způsobem prodávat pozemky poprvé, jak však poznamenal jaroměřický zastupitel Martin Husa, má si kde brát příklad. „Touto cestou chodí Třebíč už dvě etapy a myslím, že tam panuje spokojenost,“ řekl Husa.

Dražba by měla proběhnout v únoru či březnu příštího roku. Celkové náklady přípravu pozemků činí 3,4 milionů korun.