Pro tyto dva celky totiž shodně hlasovalo 11 tamních voličů, což každé straně přisoudilo 19,29 %. Stejná situace panuje i na dalších místech – vedle koalice Spolu tu totiž uspěla i Trikolora. Výsledek obou těchto celků činí 15,78 %, hlas jí tedy dalo devět hroznatínských občanů. „Z úspěchu SPD a Trikolory v naší obci jsem hodně překvapená. Ale nezlobte se, opravdu to komentovat nebudu, prostě se k tomu nechci vyjadřovat,“ sdělila hroznatínská starostka Jana Uchytilová.

/MAPA S VÝSLEDKY/ Zatímco výsledky většiny obcí na Třebíčsku kopírují ty celorepublikové, v Hroznatíně je tomu trochu jinak. V rodišti někdejšího prezidenta Ludvíka Svobody se totiž do čela vyšvihla Okamurova SPD, která obdržela stejný počet hlasů jako ANO.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.